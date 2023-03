L'ex azzurro Tutino: "Palermo e Napoli sono molto simili, mi sto trovando benissimo"

"Il Barbera? Lo conoscevo per fama, è uno degli stadi più belli d’Italia anche per il calore dei tifosi".

L'ex attaccante del Napoli Gennaro Tutino - approdato al Palermo nel corso dell'ultima sessione di mercato invernale attraverso il prestito con opzione di riscatto in favore del club rosanero - ha parlato ai microfoni di StarCasinò Sport nel corso della rubrica "Q&A". Queste le sue dichiarazioni nella settimana che precede il match del Tardini valevole per la volata playoff: " Palermo e Napoli sono molto simili, soprattutto il centro storico. Sono entrambe bellissime città e mi sto trovando benissimo. Il Barbera? Lo conoscevo per fama, è uno degli stadi più belli d’Italia anche per il calore dei tifosi. Nelle ultime partite casalinghe il pubblico ci ha spinto molto, soprattutto contro il Frosinone. Vedere lo stadio pieno è stata un’emozione fortissima.

In carriera Tutino ha giocato anche con Buffon e Higuain

"Ho avuto modo di vedere Gigi ogni giorno in allenamento e, per un giovane calciatore, è importante osservare come una leggenda

vivente come lui si approcci al lavoro con grande umiltà. È un grande esempio. Campioni come lui e Higuain, grazie al loro grandissimo talento, fanno le cose in modo talmente naturale che è difficile replicarle. È comunque importante guardare e osservare, soprattutto il modo in cui lavorano"