L'ex Barça Freixa: "Viene da 15 anni di successi, ma il ciclo è finito"

Intervistato in esclusiva da TMW nel giorno di Napoli-Barcellona, lo storico ex dirigente ed ex candidato alla presidenza blaugrana Toni Freixa ha parlato così del momento di difficoltà del club catalano: "Il Barcellona viene da 15 anni di successi, salvo qualche passo falso in Champions, pur avendone vinte quattro. Nel calcio, così come nella vita, i cicli possono terminare. La nuova sfida di chi lo dirige deve essere quindi quella di provare a dare continuità al Barça del passato, cosa che in questo momento non si sta riuscendo a fare. Speriamo di tornare presto a vincere e convincere in ogni competizione".