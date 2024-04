L'ex Bucchi: "Il gol di Osimhen è mostruoso, ma c'è anche un errore"

L'ex attaccante del Napoli ed attualmente allenatore Cristian Bucchi è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

L'ex attaccante del Napoli ed attualmente allenatore Cristian Bucchi è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Osimhen ha fatto un gol mostruoso, però bravo lui ma anche non bravo Izzo che doveva stargli appiccicato per non dargli la possibilità di saltare. Il nigeriano fa un gesto atletico davvero pazzesco, ha dimostrato tutte le sue doti fisiche e quei gol li può fare solo lui.

Nell'intervallo forse intervento deciso di Calzona per far scattare qualcosa, ma anche la presa di coscienza dei calciatori stessi come Di Lorenzo e Anguissa che magari hanno spronato il gruppo. Ma sono gli episodi positivi che ti svoltano la partita, i primi tre gol sono tra i più belli in assoluto di questa stagione come quello di Politano. Quelle reti le fai se sei dentro la partita e se hai voglia di rischiare la giocata, da lì poi si è vista un'altra partita e abbiamo rivisto quel Napoli che quest'anno abbiamo visto forse solo a Sassuolo".