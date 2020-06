L'ex calciatore Leboeuf consiglia Koulibaly: "Snobbi lo United, scelga Klopp o Psg"

Frank Leboeuf, leggenda del calcio francese e ora opinionista tv, ha parlato a ESPN di Kalidou Koulibaly e gli ha consigliato di snobbare il Manchester United per i rivali in Premier League, Liverpool o Chelsea. "Non gli suggerirò mai di andare al Manchester United per molte ragioni', ha detto Leboeuf. 'Voglio che vinca trofei e penso che il Manchester United non sia il club che era una volta, non è pronto a vincere. Penso che il Liverpool sarebbe perfetto con van Dijk, sarebbe fantastico. Oppure il PSG: con Marquinhos formerebbe una grande coppia. Il Chelsea? Avrà bisogno di uno così ma non so se sarà interessato"