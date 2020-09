L'ex Carnevale: "Osimhen mi ricorda il primo Adebayor che andò al City e a Madrid"

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli, ha parlato di Osimhen al Corriere dello Sport: "Ha qualcosa di Weah, che però aveva un talento speciale. Non so dove possa arrivare, perché siamo al cospetto di un ragazzino, ma in certe movenze e a volte nella postura mi sembra di rivedere il primo Adebayor, quello che con l'Arsenal di Wenger si conquistò prima il City e poi il Real Madrid".