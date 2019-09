L'ex Daino: "Llorente e Milik possono coesistere. Hysaj? Situazione particolare..."

A Ultim'ora trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Daniele Daino ex calciatore azzurro che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Quando il Napoli si buttò su Llorente ho espesso subito un giudizio positivo perchè sin da quando giocava contro la Juventus era un buon giocatore anche se non bello da vedere. Lui è molto forte sia palla a piede che di testa. Per me può coesistere assieme a Milik in quanto il polacco è più riattivo ed ha maggiore qualità nella corsa. In tante partite si può anche pensare che, quando centralmente non ti fanno entrare e devi allargare sui lati mettendo i cross, Llorente e Milik possono diventare tanta roba.



Hysaj? Si è creato una situazione un po particolare. E' arrivato un terzino come Di Lorenzo che è molto bravo in entrambe le fasi, soprattutto in quella difensiva. Malcuit è bravo a spingere ma fa fatica a difendere. Hysaj è diventato la terza scelta in una squadra come il Napoli, per lui che in passato era stato protagonista non deve essere una bella cosa. A gennaio dipenderà da che tipo di offerte arriveranno e soprattuto bisogna vedere quanto chiederà il Napoli per il suo cartellino".