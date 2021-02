L'ex De Nicola: "Lozano? Era meglio se si fosse fermato. Sarà out per almeno un mese"

Alfonso De Nicola, ex responsabile dello staff medico del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Lozano? La distrazione di primo grado è una lesione piccolissima e normalmente in 3-4 settimane ce la puoi fare. Per Lozano, ho letto che è una distrazione di secondo grado. Era meglio se si fosse fermato subito, forse sarebbe stato solo un primo grado e, ripeto, ce l'avrebbe fatta in 3-4 settimane. Ora ci vorrà almeno un mese. Un mese pieno. Questo, ovviamente, se la diagnosi è stata giusta. Lozano andrà controllato periodicamente e si vedrà".