L’ex Denis consiglia: “Se il Napoli prende questo giocatore, fa un affare”

German Denis, ex attaccante tra le altre del Napoli, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Lukaku è un attaccante completo molto utile per la squadra. Non dimentichiamoci che fa fare un sacco di gol con i suoi assist, e ne realizza anche tanti, la squadra lo sfrutta molto per gli inserimenti. Corsa scudetto? Il Napoli deve solo pensare a se stesso, quando fa la partita giusta porta a casa i tre punti, non bisogna concentrarsi sull’Inter. Un discorso mentale di squadra.

Lookman piace al Napoli, in questo ultimo periodo sta facendo la differenza, sta diventando un fuoriclasse. Quando manca lui si nota, poi apre gli spazi per gli altri attaccanti, se il Napoli riesce a prenderlo farebbe un affare.

Castro del Bologna? Gioca in una piazza giusta, è un ragazzo che si è adattato alla grande al calcio italiano, sembra avere tanta esperienza nonostante sia giovanissimo. Santi Gimenez ha tanta qualità, anche se gioca in un contesto molto difficile”.