L’ex dg Marino: “Le altre stanno dando il massimo, invece il Napoli è al 60% ed è primo…”

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, durante la puntata de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato della vittoria del Napoli contro la Roma

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, durante la puntata de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato della vittoria del Napoli contro la Roma: “Napoli-Roma? Si è vista una squadra vincente. Quando si viene superati in classifica non è mai facile e anche la Roma è una squadra complicata nonostante la classifica.

È stato un Napoli equilibrato, che ha fatto un gol sufficiente per vincere, in linea con il work progress e che lascia sognare i tifosi. Gli azzurri sono al primo posto nonostante giochino attualmente al 60% delle loro possibilità, mentre le altre stanno dando il massimo. Il riscontro fino a questo momento non può che essere positivo”.