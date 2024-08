L'ex Dir. marketing SSCNapoli Formisano: "Stadio Maradona? Storia impianti legata ai grandi eventi..."

vedi letture

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex responsabile del marketing della SSCNapoli, Alessandro Formisano, parlando anche di nuovi stadi: "I nuovi impianti consentono di implementare ricavi. Uno stadio moderno oggi ti permette di mettere a bilanci ricavi aggiuntivi dai posti riservati alle aziende, per visibilità, accessi privilegiati, hospitality. Il mondo poi della ristorazione stratificato, i parcheggi, soprattutto per gli stradi interni alla cintura urbano e non per ultimo sono dotati di strumenti d'intrattenimento anche digitali, immersivi ecc per allungare il match day experience.

"Nuovo Stadio Maradona? Napoli non deve perdere l'opportunità degli Europei. La storia degli impianti è legata indissolubilmente ai grandi eventi. Pensiamo a Barcellona con le Olimpiadi, che passa da industriale a turistica. Tutti i progettisti prendono come esempio quello di Monaco di Baviera che nasce per i Mondiali e lo stadio Maradona prende l'unica fonte di denaro dalle Universiadi quindi non si può perdere l'occasione degli Europei. Futuro? Mi hanno contattato in tanti. Ho lavorato col Napoli dalla C allo Scudetto, lavorando su marketing, sponsor, 17 anni di lavoro è stato totalizzante, un po' di riposo me lo merito e rispetto un patto di non concorrenza e quando finirà sarò aperto anche in maniera non esclusiva".