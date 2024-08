L'ex ds azzurro Pavarese: "Coppa Italia importante visto che non abbiamo coppe europee"

Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Zero nel corso di Napoli Magazine Live: "Napoli-Modena? Aspetto questa partita con grande curiosità, ma non con troppa trepidazione. C'è attesa per poter vedere gli azzurri e il "tutto esaurito" dello stadio mostra che c'è tanto affetto nel vedere questo Napoli e di abbracciare Conte soprattutto. C'è voglia, da parte di tutti, di stare insieme e di dimostrare che ci siamo per il bene del Napoli.

La Coppa Italia è importante visto che non abbiamo Coppe europee, ma vista una Champions con più partite rispetto al solito, potrebbe essere anche un bene dedicarsi a poche competizioni. Nelle amichevoli Conte ha testato la condizione dei propri calciatori, contro il Girona il mister ha testato la condizione psico-fisica di molti calciatori che attualmente potrebbero essere i titolari degli azzurri. Chiaro che l'infortunio di Mazzocchi potrebbe aver scombussolato i piani tattici per la sfida con il Modena dove potremo rivedere Di Lorenzo sugli esterni e Rafa Marin al centro della difesa o addirittura pensare di invertire la fascia di competenza di Spinazzola. Simeone sembra abbia subito un infortunio, vedremo se riuscirà a essere convocabile, ma vedremo cosa succederà. Raspadori ha fatto un gran gol contro il Brest, poi ha giocato meno bene con il Girona.

Koopmeiners-Juventus? Si sta parlando da 4 mesi di questa possibilità di mercato. Se i bianconeri hanno trovato l'accordo con il giocatore, probabilmente si è incanalati in un momento di trattativa in cui si poteva subito chiudere l'affare, ma per un cavillo o per un altro non si è ancora trovato il modo per chiudere. E' chiaro che l'olandese abbia espresso la sua volontà di cambiare aria, visto che si è promesso ai bianconeri".

