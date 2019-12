L'ex Fassone: "La priorità è finire bene la stagione. Gattuso ottimo per il Napoli"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto Marco Fassone, ex dg del Napoli in merito al futuro del club azzurro e sulle voci che accosterebbero Rino Gattuso sulla panchina partenopea: "Conoscendo De Laurentiis mi sembra strano però possa fare cambiamenti in corsa. Credo la priorità sia rimettere la barca in asse e concludere la stagione nel migliore dei modi

Gattuso? Ritengo Gattuso un ottimo allenatore e in grado di guidare un top team come il Napoli. Sa creare un clima all'interno del quale i calciatori danno tutto per lui"