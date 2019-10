L'ex Fassone: "Quand'ero al Napoli ho parlato spesso con ADL di un nuovo San Paolo, ora i tempi sono maturi"

Marco Fassone, ex amministratore delegato del Milan, con un passato anche al Napoli e all'Inter, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io, quando ero al Napoli, ne ho parlato tante volte con De Laurentiis. All'epoca il Napoli era metà a strada, i tempi non erano maturi. Noi conquistammo il primo piazzamento in Champions e la Coppa Italia, in quel momento il Napoli stava raggiungendo l'elite del calcio italiano. Sono passati anni da quando ho lasciato Napoli, ma adesso per quello che so i tempi ci sarebbero. Bisogna capire solo se lavorare su uno stadio nuovo o sul San Paolo".