L'ex Ferri sponsorizza Verdi per il Torino: "È l'uomo giusto per Mazzarri"

L'ex giocatore granata Giacomo Ferri ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, nella quale ha espresso pareri positivi su Walter Mazzarri e sulla squadra e ha "promosso" Simone Verdi, da lui ritenuto l'acquisto giusto per il Torino: "Mazzarri mi è sempre piaciuto, sin dai temi del Napoli, sia per il modulo di gioco che per le sue idee di calcio. Al Toro si sta confermando e mi fido di lui al 100%. Giovedì nella partita contro il Debrecen mi ha colpito molto Berenguer, è un calciatore con molti margini di miglioramento. Belotti è un grande capitano, ed un centravanti sui livelli di Pulici e Graziani, ma anche i vari Izzo, Rincòn e Meitè hanno nel dna lo spirito granata. Per quanto riguarda il mercato a mio parere Verdi è il giocatore che ha le caratteristiche per giocare nel modulo di Mazzarri. Sugli esterni Dimarco potrebbe essere un buon profilo".