L’ex giallorosso Cucciari: “Pareggio strameritato a Napoli. Mourinho può ambire al 4° posto"

L'ex calciatore della Roma, Alessandro Cucciari, ha commentato a TMW Radio il pareggio per 1-1 ottenuto dai giallorossi sul campo del Napoli: "La Roma ha strameritato il pareggio, mister Mourinho è riuscito a cambiare e rivedere le cose a gara in corso. Per il Napoli è una battuta d'arresto significativa, anche perché le altre squadre là davanti non si stanno fermando. La Roma ha superato una partita difficilissima e sono convinto che, se riuscirà a uscire indenne anche dalla gara contro l'Inter, potrà davvero pensare al 4° posto".