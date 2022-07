L'ex Ignoffo difende ADL: "Ha fatto un capolavoro finora, il Napoli è un club virtuoso"

"Contestazione? Bisognerebbe fare un passo indietro. I risultati sono importanti, sono sotto gli occhi di tutti".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex difensore azzurro Giovanni Ignoffo: "De Laurentiis a livello aziendale ha fatto un capolavoro finora, poi che non sia arrivato lo Scudetto non può essere solo colpa sua. Il modo di operare di De Laurentiis è ottimo, il Napoli è un club virtuoso, in attivo.

Contestazione? Bisognerebbe fare un passo indietro. I risultati sono importanti, sono sotto gli occhi di tutti. Tifoseria, stampa, società e squadra dovrebbero andare in un'unica direzione per fare il bene della squadra".