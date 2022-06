L’ex Improta: “Tifosi molto dispiaciuti, ecco la mossa che dovrebbe fare la società”

"Sarebbe bello un passo verso il popolo napoletano da parte della società".

L’ex azzurro Gianni Improta è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Per l’ennesima volta ripeto chi non avrebbe piacere a rivedere Mertens con la maglia del Napoli. Se il belga vuole può andare incontro alla società, non penso ci siano distanze insormontabili. L’accordo si può trovare, non parliamo di accordi pluriennali. Parliamo del marcatore principe della storia del Napoli, la società dovrebbe riflettere un po’ perché accontenterebbe una gran massa di tifosi azzurri.

Rinnovi di Koulibaly e Mertens? Sarebbe la mossa da fare in questo momento proprio in virtù che l'entusiasmo sta scemando un poco alla volta. I tifosi in questo momento sono molto dispiaciuti, sarebbe bello veder rinnovare questi due calciatori che hanno dato al Napoli. Abbiamo visto che Ospina si è allontanato, questo è un problema per Spalletti che sarebbe pronto ad incatenarsi per Koulibaly.

Deulofeu? E’ un gran bel calciatore, ti mette sempre la squadra in superiorità numerica. Se il Napoli lo compra fa un ottimo acquisto, se rimane anche Mertens sarebbe un’ottima alternativa e saremmo sempre coperti. Deulofeu è uno sportivo a 360°, ha una grande garra, l’abbiamo visto nell’ultima partita contro la Salernitana.

Gaetano, Zanoli e Zerbin? Gaetano lo vedo pronto, ha fatto la classica gavetta. E’ un duttile di centrocampo, nasce trequartista e sa stare anche sugli esterni. Per Zanoli e Zerbin non so se gli farebbe bene un anno tra i titolari o sarebbe meglio fargli fare ancora le ossa altrove. Hanno bisogni di continuità, sono comunque calciatori che possono essere utili alla causa”.