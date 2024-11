L'ex interista Bordon: "Meret sta rinascendo, si è preso la sua rivincita"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Ivano Bordon, ex Inter: “Inter-Napoli rappresenta il top del calcio italiano ad oggi, non sono molto emozionato da tifoso anche se la posta in palio è già altissima. Sommer contro Meret? Sono due portieri diversi fra loro. Il primo ha una grande esperienza e ha uno stile più nordeuropeo, ma è un portiere efficace e ha fatto benissimo nell’anno dello scudetto.

Meret sta rinascendo con Conte e sono contentissimo per lui, che ha superato tutte le difficoltà e ora si è preso la rivincita che meritava. È un portiere che dà fiducia e i tifosi napoletani devono riconoscergliela. Qualche errore ci sta, ma Meret ha dimostrato di essere secondo a pochi".