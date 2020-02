L'ex juventino Birindelli: "Sarri? Il problema è che ricordiamo tutti il gioco del suo Napoli..."

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex juventino Alessandro Birindelli per analizzare il momento della Vecchia Signora: “Noi purtroppo abbiamo sotto gli occhi il Napoli di Sarri e il suo gioco, il problema è che non rivedremo mai quella squadra lì perché i giocatori della Juventus sono diversi. Poi in questo periodo sono mancati dei giocatori chiave tra cui Khedira, che ha grande freddezza e capacità di inserimento anche in zona gol, un calciatore che in pochi anno. Secondo me un giocatore come lui, che ti porta anche qualche gol quando le avversarie si chiudono, può essere una carta in più. La Juventus ha bisogno di questo tipo di giocatore”.