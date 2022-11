L'ex Montezine: "Kvara e Kim mi hanno sbalordito. Si sogna, non svegliatemi!"

"Napoli è sempre con me, è una città che mi ha abbracciato, mi ha dato tanto in periodi non bellissimi per i club ma resta la mia squadra del cuore".

TuttoNapoli.net Fabio Cesar Montezine, ex azzurro e allenatore in Qatar, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live della sera': "Come sta andando il Mondiale? Direi bene, alcune delle grandi stanno confermando il proprio valore, penso a Olanda, Spagna e Francia, altre invece stanno sorprendendo in negativo, leggasi l'Argentina. Aspetto di vedere il mio Brasile... Il Qatar? La sconfitta è stata presa nel modo giusto, non ha ambizione di vincere ovviamente il Mondiale o di qualificarsi vincendo il girone, il livello è troppo diverso rispetto all'Ecuador... Certo forse potevano fare un po' meglio, ma il Qatar non ha raggiunto un livello alto di competitività, del resto ci poteva stare anche che i giocatori sentissero un po' il peso dell'esordio. Il movimento dopo questo Mondiale può crescere? Noi speriamo di sì, speriamo che cambi la visione, investendo più nei giovani anche stranieri.