L'ex preparatore dei portieri del Napoli: "Vi spiego il miracolo di Meret su Yildiz"

L’ex allenatore dei portieri del Napoli, Luciano Tarallo, è intervenuto a 'Febbre a 90', su Vikonos Web Radio/Tv: “La parata di Meret su Yildiz è puro istinto, una disposizione innata, indipendente dall’atleta, è la motivazione che spinge un uomo ad agire. Questa componente si allena, è una pratica vincente, bravo l’allenatore ad accrescerla. Le critiche passate? Chi oscurava il talento di Meret non faceva che oscurare se stesso. Non vedere che Alex è un portiere fortissimo è assurdo, ora salgono tutti sul carro, non è mai troppo tardi per ricredersi. Gli errori, del resto, fanno parte di un percorso di crescita, e Alex contro la Juventus ha fatto qualcosa di straordinario, è tanta roba.

Su Yildiz bisognava fare in fretta, prima del tiro ho visto i tifosi juventini esultare, Meret è stato fantastico, non è stato un riflesso, nemmeno una reazione. Lui si è alzato ed è andato lì, chiudendo lo spazio d’istinto, stimolando la corteccia prefrontale, ha avuto un tempo di reazione di millesimi di secondo, le sue capacità cognitive di lettura dell’azione sono state messe in risalto in una parata straordinaria. La scuola italiana? Siamo messi molto bene, possiamo dirlo. Donnarumma, Meret, Vicario, Carnesecchi, Caprile, lo stesso Scuffet. Carnesecchi è un 2000, ha tre anni in meno rispetto a Meret, il portiere dell’Atalanta deve ancora fare il salto di qualità tanto caro a Julio Velasco. Quel salto che Alex ha dimostrato di aver compiuto. Il mio podio dei portieri italiani? Donnarumma, Meret, Vicario. Il salto di qualità di Alex ha quasi annullato la distanza da Gigio, la forbice ampia che c’era prima è stata praticamente azzerata, questo dovuto al lavoro sinergico di tutto lo staff azzurro. Scudetto? Se l’Inter vince il recupero a Firenze sarà un 50% a testa, altrimenti le chances degli azzurri aumenteranno, anche perchè poi il Napoli aspetterà l’Inter a braccia aperte al Maradona…”.