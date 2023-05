L'ex Roma Mancini: "Spalletti? Lo vedo più tranquillo e ho una sensazione sul futuro"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Amantino Mancini, ex calciatore, tra le altre, di Roma e Inter

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Amantino Mancini, ex calciatore, tra le altre, di Roma e Inter: "Spalletti? Vedo un tecnico molto più tranquillo. Luciano ha fatto un lavoro eccezionale a Napoli, riuscendo a raggiungere il traguardo storico del tricolore. L’ho sempre ritenuto il migliore della sua generazione e non posso che dire sia un risultato meritato per quanto dimostrato negli anni. Sono molto felice per lui. Avrebbe potuto raggiungere il successo anche molto prima il successo, proprio alla Roma in quei quattro anni straordinari.

Futuro? Credo che rimarrà. A Napoli ha fatto la storia e gode dell’amore dei tifosi. Luciano ha la possibilità di dare continuità al progetto potendo giovare di una squadra ormai già rodata. Fossi in lui, dunque, resterei in azzurro”.