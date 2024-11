L'ex Scarlato: "Punto di forza? S'inizia a difendere dagli attaccanti. Lukaku? In fase di rodaggio"

Gennaro Scarlato è intervenuto in esclusiva sul sito kisskissnapoli.it: “Mi aspetto una partita molto difficile domenica contro l’Atalanta. Mi auguro di vedere lo stesso Napoli ammirato contro il Milan, cinico e spietato. Mi auguro che la squadra di Conte abbia l’impatto da grande squadra, ovviamente davanti c’è un’Atalanta che sta messa in campo in maniera differente rispetto al Milan. Probabilmente il Napoli avrà un atteggiamento più propositivo, i nerazzurri di Gasperini mettono in campo molti di più uomini di gamba. Antonio Conte oggi ha parlato in conferenza sottolineando l’importanza dell’organizzazione difensiva, si incomincia a difendere dagli attaccanti secondo me è un punto di forza di questo Napoli. Si parla di fase difensiva e non di difensori e quindi è normale che gli attaccanti comincino a fare la fase di non possesso organizzandosi in una prima pressione a seguire i centrocampisti e poi i difensori. Si nota che durante la settimana c’è un lavoro costante.

L’Atalanta ha una rosa importante, ci sono giocatori che hanno una buona gamba, allenati benissimo e con un buon palleggio soprattutto dalla trequarti in su. Lookman è un giocatore rapido e sa metterti sempre in difficoltà, De Kateleare ha l’estro, insomma tanti giocatori determinanti, è proprio quella la forza dei nerazzurri. Inoltre l’Atalanta ha compattezza di gruppo ed unione di intenti.

Lukaku a Milano è partito bene, ma è in fase di rodaggio. Nelle prime partite ha fatto vedere il suo potenziale, ha anche fatto gol. Poi è normale che abbia accusato un calo, è fisiologico. Non ha fatto nessun tipo di preparazione e questo influisce. Poi farla con la metodologia di Conte si fa sentire, c’è bisogno di tempo. A me comunque piace molto, fa esattamente quello che gli viene chiesto, sa fare la sponda per i compagni, se capita di dover fare a sportellate lo fa. Comunque è in netta ripresa ovviamente mi aspetto che possa migliorare tanto”.