L'ex sindaco De Magistris: "Striscione razzista, violento, disumano e barbaro"

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha commentato così lo striscione vergognoso esposto dagli ultrà veronesi contro Napoli: "Lo striscione della curva veronese che indica le coordinate di Napoli per bombe e missili della guerra tra Russia ed Ucraina è la dimostrazione del pensiero razzista,violento,disumano e barbaro di certe persone,ma non chiamatele bestie perché gli animali sono migliori".