L'idea di Corbo: "Centro sportivo in zona periferica per avere aiuto dal Comune"

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Europei del 2032 a Napoli? Non sono in discussione, le opposizioni sono distanti e devono trovare una sintesi nel rispetto del bene comune. E’ interesse dei cittadini non depauperare un bene della città che è lo stadio. Il Napoli dev’essere privilegiato nei limiti e deve realizzare ciò che sta facendo bene perchè gli ultimi investimenti di De Laurentiis gli hanno dato lustro.

Centro sportivo? Per avere in questo caso il contributo del Comune anche sostanziale bisogna andare in una zona di periferia per riqualificarla. Sarebbe un piccolo contributo per invertire la tendenza e dare chance ai giovani dei ceti meno abbienti”.