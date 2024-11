L’interista Biasin: “Atalanta da Scudetto perché le altre sono tutte imperfette”

vedi letture

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sulle reti Mediaset: "Atalanta da Scudetto? Per me sì, le avversarie sono tutte imperfette, non c’è nessuna perfetta e l’Atalanta ha le rotazioni migliori. A Napoli c’era in panchina Retegui capocannoniere del campionato”.