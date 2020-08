L'invasore 'Falco' Ferri: "La Digos non mi fa giocare perché ho il Daspo per le gare del Napoli, quanto rosico!"

Mario Ferri, detto 'Il Falco', è il più famoso invasore di campo d'Italia, ma al tempo stesso anche un calciatore. Acquistato dal Castel di Sangro, non potrà disputare però l'amichevole di oggi contro il Napoli. Il motivo lo spiega lui stesso, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho avuto una discussione con la Digos de L'Aquila e non mi fanno giocare l'amichevole col Napoli perché ho il Daspo per le partite degli azzurri. E' assurdo. Me l'avessero detto 2-3 giorni prima.... Ho il daspo per l'invasione al San Paolo, quando feci felici i tifosi del Napoli e buttai la sciarpa in faccia ad Higuain. Non sapete quanto sto rosicando...".