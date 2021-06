L'Italia di Mancini come il Napoli di Sarri? Del Genio: "No, c'è una grande differenza"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "L'Italia esprime un bel gioco, ma non può avere gli stessi automatismi del Napoli di Sarri. L'allenatore di un club può lavorare ogni giorno e provare ogni situazione, riprovare certe soluzioni, far migliorare i suoi calciatori. Mentre il commissario tecnico della Nazionale può lavorarci solo in maniera limitata".