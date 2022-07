La battuta di Luigi De Laurentiis: “Bari in Serie A? Venderemo il Napoli”

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport in cui ha trattato diversi temi

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport in cui ha trattato diversi temi: "Aspettiamo ancora qualche settimana prima di dare il via alla campagna abbonamenti. Vogliamo presentarci ai tifosi con qualche colpo. Abbiamo un grande direttore sportivo, un regista che conosce la categoria, da 10 e lode, che sta lavorando per cercare di portare giocatori importanti. Questo è il passaggio più importante e delicato. Si possono comprare nomi altisonanti come abbiamo visto in altre squadre, spendendo l’inverosimile, rimanendo però poi a metà classifica. La Serie B è un campionato difficile. Siamo coscienti di avere in squadra già delle pedine importanti per questa categoria. Noi abbiamo affrontato una Serie C con un budget quasi da serie B. Abbiamo giocatori già che possono fare la differenza. Questo non vuol dire che siamo a posto. Sappiamo che dobbiamo potenziare la squadra in difesa come in attacco”.

Quanti tifosi abbonati vorrebbe avere Luigi De Laurentiis? “Il mio obiettivo è avere 12 mila abbonati. Con questa partecipazione sarei contento”.

Cosa succederà se il Bari dovesse essere promosso? "Venderemo il Napoli... (ride, ndr)".

E’ preoccupato? “Mi preoccupa, è un pensiero continuo. Pensare di dover cedere la società è un’ipotesi fastidiosa: 4 anni fa, quando abbiamo iniziato, non c’era. La norma è stata cambiata in corso. ma i tifosi devono stare tranquilli”.