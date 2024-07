La clamorosa proposta di Montefusco: "Manna, vai da Kroos e portalo a Napoli"

Vincenzo Montefusco, ex allenatore del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli

Vincenzo Montefusco, ex allenatore del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "In questo momento andrei da Toni Kroos, che ha deciso di ritirarsi. Gli offrirei una casa a Palazzo Donn'Anna a picco sul mare, una barca fissa e tre marinai privati. Gli direi: vieni qui e fatti un anno di villeggiatura da noi. Altro che ritiro, sarebbe un acquisto eccellente per la squadra partenopea. Kroos nel centrocampo azzurro cambierebbe la storia".