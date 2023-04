La contro-provocazione di Del Genio: "A Milano fanno i furbi, io dico all'80% passa il Milan..."

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle percentuali della sfida Champions al Milan

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle percentuali della sfida Champions al Milan: "Chi è favorito? Visto che da Maldini all'ultimo giornalista filo-Milan fanno i furbi, facciamo i furbi anche noi e diciamo 80% Milan e 20% Napoli, solo un miracolo può far qualificare il Napoli che sta vincendo uno Scudetto storico e non ci interessa niente (ride, ndr). Tutta la pressione è sul Milan, il Napoli la gioca per divertirsi. Il Napoli aveva anche il 10% di possibilità all'inizio di vincere il campionato, allo stesso modo è in Champions.