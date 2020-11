La moviola dell'ex arbitro Russo: "Altro che rigore, su Osimhen solo una trattenuta leggera!"

Carmine Russo, ex arbitro, ha effettuato la sua moviola nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il contatto Di Lorenzo-Raspadori non era stata valuta la punibilità da Mariani, ma sì dal VAR. E' stato applicato il protocollo alla lettera. Giustamente il VAR Fourneau ha verificato la punibilità dell'episodio, ha richiamato Mariani e quindi tutto si è svolto alla perfezione. Rigore giusto. Rigore su Osimhen? E' chiaro che se il VAR valuta quell'episodio fuori dall'area di rigore non richiama l'attenzione. Ma credo che uno con quella stazza non possa andar giù così, si trattava di una trattenuta leggera".