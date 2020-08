La pagella al Napoli di Criscitiello: "Fallimento totale di Ancelotti, si salva solo Gattuso"

Michele Criscitiello, con la fine del campionato, ha stilato per Tuttomercatoweb la sua pagella sul Napoli, che secondo Criscitiello merita un 6: "Per De Laurentiis un'annata da dimenticare. Fallimento totale con Ancelotti. Calciatori che hanno perso valore, fuori dalla Champions e addio sogni di gloria. Il Napoli viene salvato dal lavoro di Gattuso e del suo staff che rianima la squadra, conquista una insperata Coppa Italia e riporta entusiasmo in città. Gattuso voto 8, la metà al lavoro della società. I tifosi sono stanchi di questa gestione approssimativa. Annata da cancellare per la famiglia De Laurentiis anche per lo scempio di Bari. Collezione di figurine, in C, di calciatori senza benzina. Strapagati e battuti da una banda di giovani ragazzi rampanti a Reggio Emilia. Soldi buttati, obiettivo fallito. Qualcosa non quadra nella gestione tecnica in casa De Laurentiis.