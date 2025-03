La previsione di Adani: "Se sarà scudetto, vi dico qual è stato il gol decisivo"

Nel podcast 'Viva el Futbol', l'ex difensore e oggi opinionista tv, Lele Adani, ha commentato la stagione e il momento che sta vivendo il Napoli: "A inizio anno ho votato Lukaku come giocatore decisivo del campionato. Per me in questa Serie A sposta troppo, sposta sempre e anche da fermo. Riporta indietro il concetto di ritmo e gioco. E' utile oltre gli avversari e la sua condizione. In questa Serie A è una differenza.

Lukaku non si scopre oggi, ma devi prendere atto di quello che mette in campo. Va a creare sempre quel differenziale indipendentemente dal lavoro degli altri, però parliamone, parliamo di Conte, che è stato numero uno due volte: all'inizio prima del mercato e poi dopo gennaio col migliore via e il sostituto infortunato. Col nuovo sistema il Napoli è bello, performante, elastico, offensivo e vincente. Lo scudetto per il Napoli sarebbe un sogno, per l'Inter è un obiettivo.

Il gol di Billing, se il Napoli vince lo scudetto, sarà il più importante della stagione, altrimenti l'Inter andava a +4. Conte mette Billing e segna lui, con Kvara via segna Billing! Conte è un fenomeno, dai".