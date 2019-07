La scelta di Martino: "James o Icardi? Prendo il primo"

Continua a sognare il popolo azzurro, ancora aperte e possibili le piste Icardi e Rodriguez, due profili che innalzerebbero alle stelle i livelli del Napoli. A questo proposito Carmine Martino, giornalista Mediaset e collaboratore di Radio Kiss Kiss, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Con James e Icardi il Napoli potrebbe pensare e non più solo sognare in grande, non si accontenterebbe più di superare il turno in campo europeo. Tuttavia la situazione stipendi è già lievitata di molto, l'ingaggio dell'argentino e di Rodriguez infierirebbe non poco e questo implica un ritorno alla realtà, sebbene si parlerebbe di un Napoli stellare.

Se dovessi scegliere tra James ed Icardi sceglierei James. Tra Milik e Icardi, sceglierei Icardi".