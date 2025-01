La sensazione di Giuffredi: “Il Napoli prenderà solo il difensore”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Televomero, durante Il Bello del Calcio, l’agente Mario Giuffredi si è anche soffermato sulle mosse di mercato del Napoli a gennaio: “Mercato Napoli? Qualcosa certamente il club farà, certamente prendere giocatori di alto livello a gennaio è difficile, tutti ti prendono per il collo. Secondo me si farà solo il difensore. Ovviamente questa è solo una mia idea, non conosco le trattative del club”.