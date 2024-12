La voglia di difendere? Conte furioso: "Si difende attaccando, non così! Potevamo piangere!"

vedi letture

Nell'intervista a DAZN dopo la vittoria col Genoa, Antonio Conte ha subito bocciato il secondo tempo del Napoli ed anche quando il giornalista ha provato ad elogiare la voglia di difendere della squadra nel secondo tempo la replica del tecnico del Napoli non s'è fatta attendere.

La voglia di difendere in quel modo nel finale, la fa stare tranquillo?

"Noi dobbiamo difendere attaccando, facendo la partita e dominandola. Non dobbiamo difenderci perché subentra la paura e l'inerzia della partita a favore loro. È lo step più importante che dobbiamo fare. Quando parlo di lavori in corso, di tempo, di pazienza, mi riferisco anche a queste cose, perché oggi siamo stati fortunati e portiamo a casa i tre punti, in un'altra situazione staremmo a piangere lacrime amare. Siccome io non voglio piangere lacrime amare, allora è giusto che i ragazzi si godano i tre punti ma al tempo stesso capiscano che le partite si giocano dall'inizio alla fine col piede sull'acceleratore. Nel secondo tempo non mi è piaciuto niente, non ci dobbiamo difendere, noi ci dobbiamo difendere attaccando: questo è il mantra".