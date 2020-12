Lampard sfida il maestro Ancelotti: "Mi ha influenzato, è in cima alla lista dei miei allenatori"

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, alla vigilia della sfida all'Everton del suo maestro Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa: "Ci sono persone che lasciano il segno ed io sono stato influenzato da Ancelotti, sia come giocatore che come uomo. Quando parlo degli allenatori che ho avuto lui è in cima alla lista per tutto quello che mi ha dato e che ha fatto, per la carriera incredibile. Ci sentiamo spesso, è un amico, mi ha dato tanto, un grande uomo oltre che un grande allenatore e non vedo l’ora di incontrarlo".