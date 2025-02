Lazio, Baroni in conferenza: "Prodotto tanto contro la capolista, non siamo attendisti. Dispiace per i due gol subiti, evitabili"

Marco Baroni, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa dallo Stadio Olimpico dopo la gara contro il Napoli.

Questo pareggio lascia qualche rimpianto?

"La partita l'avete vista, ma sono contento perché la squadra ha fatto una partita di altissimo livello contro la prima in classifica. Abbiamo prodotto tanto, ricercato il gioco pieno, sicuramente abbiamo preso due gol evitabili e quindi dispiace. Sono contentissimo per la prestazione della squadra, ho fatto i complimenti nello spogliatoio. Questo deve essere un ulteriore step di crescita, peccato per Taty perché è l'unica nota negativa di oggi. Prima del gol loro abbiamo avuto l'occasione per passare in vantaggio con Isaksen, ci assumiamo sempre dei rischi ma come tutte le cose belle abbiamo delle piccole fragilità che dobbiamo togliere".

È soddisfatto della crescita della squadra?

"Le partite che abbiamo perso tranne una abbiamo sempre condotto la partita, anche contro la Fiorentina. La mia squadra deve emozionare, la gente deve vedere la squadra che si batte e noi vogliamo fare questo partita su partita, pallone su pallone".

Avete corso troppi rischi nell'impostazione dal basso dopo il vantaggio?

"Noi abbiamo una condotta di gara di un certo tipo, non possiamo fare partite attendiste e nel giocare ci assumiamo qualche rischio. In occasione del pareggio forse si è esagerato, potevamo giocare la palla esternamente. Gli errori che si fanno in campo sono mia responsabilità, non dei giocatori. Noi non possiamo tirare pallonate, non abbiamo la struttura fisica nei giocatori per fare questo".

Provedel in questo momento è sereno?

"Le gerarchie dei portieri le ho detto dall'inizio, lui è il portiere titolare. Dobbiamo lavorare e migliorare, gli errori anche del portiere sono mia responsabilità. In alcune partite dobbiamo gestire meglio queste situazioni, ma passa tutto dal lavoro e dalla crescita forte della mentalità della squadra. Oggi ho visto tanta mentalità, il Napoli è una squadra forte, con struttura e giocatori tecnicamente validissimi. Sono partite difficili, oggi c'è solo da fare i complimenti alla Lazio e ai miei giocatori".

Come lavorate su migliorare alcuni errori sui dettagli come successo in altre partite qui all'Olimpico?

"Noi ci lavoriamo, noi contro l'Inter abbiamo fatto una prima mezz'ora strepitosa. Poi si infortuna Gila, si infortuna Gigot, ho messo un terzino a fare il centrale, mancava Taty. Il Napoli ha una consistenza incredibile, un allenatore esperto che sa come si vince. Noi siamo giovani, si deve crescere ma non dobbiamo mai lasciare questa dedizione e questa bellezza che la squadra ricerca sempre".

Chi può sostituire Castellanos? Ci può fare un punto sugli infortunati?

"Patric già inizierà questa settimana con noi, Vecino valutiamo perché possiamo prenderci una settimana in più per tutelarlo ulteriormente. Per me è un giocatore fondamentale. Per sostituire Taty abbiamo diverse soluzioni, oggi il dolore più grosso è esser stato costretto a togliere Taty, ma Pedro e Dia sono giocatori straordinari, Noslin e anche Tchaouna possono giocare lì con caratteristiche diverse. Dobbiamo cambiare impostazione in base a chi gioca lì, magari Noslin predilige la palla in profondità al contrario di Castellanos".