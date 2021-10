Lazio ko, Sarri ancora contro la Lega A: "Unici a giocare 61h dopo ll'Europa, eravamo scarichi"

"Siamo arrivati scarichi sotto tutti i punti di vista. Abbiamo trovato una squadre reattiva e convinta, che arrivava sempre prima sulle seconde palle". Parla così Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport, dopo il ko per 3-0 della sua Lazio contro il Bologna: "Una partita da dimenticare velocemente, anche se c'è da capire perché siamo arrivati così. Per rimanere su certi livelli bisogna mantenere sempre un certo tipo di mentalità, cosa che anche in passato qui non è sempre riuscito. Dobbiamo pian piano cercare di costruirla".

La Lazio ha una rosa sufficiente per affrontare campionato e coppa? "Qualche criticità c'è per forza, ma è giusto parlarne all'interno del club. Va detto che siamo l'unica squadra in Europa che ha giocato in campionato dopo 61 ore dalla gara europea. Ma ai ragazzi l'ho detto: bisogna fare una lotta contro la Lega perché non risucceda più, ma questo non doveva e non deve essere un alibi. Potevo capire che se si fa una partita tosta, ci sta anche la sconfitta se alla fine termini la benzina ma noi eravamo così dall’inizio. La squadra oggi gli spazi se li è chiusi da sola, i giocatori volevano tutti la palla addosso, con la palla sempre sui piedi e mai in movimento".

L'espulsione di Acerbi? "A un quarto d'ora dalla fine in panchina ho detto: 'questa è la classica gara da espulsione'. E così e stato. Purtroppo quando si va in difficoltà e si gioca con la testa fra le nuvole, questi episodi rientrano nel copione della partita".