Lazio, Lotito stoppa ricatti degli agenti: “Via tutti i mercenari!"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Claudio Lotito rincara la dose. Dopo aver confermato mister Igor Tudor, il presidente della Lazio ha rilasciato una dichiarazione all'edizione romana del Corriere della Sera in cui difende il suo allenatore: "A me Tudor non ha palesato il suo presunto malessere - ha esordito il numero uno biancoceleste -. C’è tanto da fare, mi sono stufato dei giocatori che pensano di poterci ricattare. Noi vogliamo gente attaccata alla maglia, per la quale la Lazio sia un punto d’arrivo. Ci sono calciatori e agenti che pensano invece di metterci in difficoltà con richieste fuori dal mondo.

Per Kamada ci chiedevano un rinnovo di un anno e un bonus di 2,5 milioni di euro alla firma - ha proseguito Lotito -. Ma qui chi pensa di poterci ricattare casca male. Manderemo via tutti i calciatori che si dovessero rivelare mercenari e ripartiremo da zero".

Il patron delle club della Capitale ha chiuso quindi ad una partenza di Tudor ("Non ne abbiamo motivo") spegnendo anche le voci che parlavano di un possibile cambio in panchina con Tudor che avrebbe lasciato il posto all'ex attaccante biancoceleste Miroslav Klose: "Non è vero niente - ha concluso Lotito -. E non penso nemmeno che Tudor ci lascerebbe per altre squadre".