Lazio, Lotito sul ritorno di Sarri: "Avete visto Conte a Napoli cosa ha fatto?"

All'interno del Messaggero, nella sua edizione odierna, si trovano alcune dichiarazioni del presidente della Lazio Claudio Lotito.

Tra le varie cose su cui si è soffermato il patron biancoceleste, anche le prospettive dietro al ritorno in panchina di Maurizio Sarri. Ha detto Lotito, nello specifico: "Avete visto cosa ha fatto Conte a Napoli? Ho preso Sarri per far rendere tutti al massimo. Valuterà tutta la rosa in ritiro, se poi non gli piacerà qualcuno allora verrà venduto e sarà preso il sostituto".

Lotito ha fatto anche un punto globale sul mercato estivo che attende la Lazio, rallentata dal solito indice di liquidità: "Non c'è alcun bisogno di comprare in questo momento. Piuttosto il problema è contrario, dobbiamo vendere perché ci sono troppi esuberi. Parliamo di 28 giocatori di movimento per una competizione più la Coppa Italia".