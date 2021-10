Lazio, Sarri riporta Hysaj a destra: “Era in difficoltà, l’ho rimesso sul suo piede naturale”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto infine ai microfoni di Lazio Style Radio dopo il 2-2 in casa dell’Atalanta: "Penso abbiamo sofferto un po' nella parte iniziale la loro aggressività, poi siamo venuti fuori bene. Abbiamo avuto la palla del 3-1 concedendo poco. Siamo stati sfortunati prendendo entrambi i gol nei minuti di recupero. Ho detto ai ragazzi che certe cose si possono accettare, non si possono accettare i punti persi con Verona e Bologna in cui non ci siamo arrivati con la testa giusta. Oggi abbiamo fatto una buona prestazione caratterialmente contro una squadra forte. Il Marsiglia è più tecnico dell'Atalanta, ma meno aggressivo. Quello che ci interessa è che abbiamo capito che le energie fisiche si possono recuperare. Spero che i ragazzi crescano dal punto di vista mentale, la sensazione è che lo stiano facendo.

Hisaj a destra? Laizzari ogg era in condizioni particolari, ha giocato tutta la partita mercoledì e poi ha fatto due notti senza dormire per la nascita della figlia. Elseid nelle ultime partite l'ho visto in difficoltà e ho cercato di aiutarlo facendolo giocare sul suo piede naturale. Sono contento per il record di Immobile, ma spero sempre che i gol da fare siano sempre di più di quelli fatti. Se lo merita per abnegazione, impegno, attaccamento alla maglia e al gruppo... basta vederlo in campo. Cataldi è un giocatore forte tecnicamente sin da ragazzino. Ha fatto fatica a trovare una collocazione definitiva. Ha qualità di alto livello e può diventare molto importante. I ragazzi sono ancora nella fase dell'incazzatura, si sentono defraudati dal risultato, quando ripenseranno alla prestazione non faranno caso all'episodio, ma al perché abbiamo buttato punti senza giocare".