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Lazio, tra poco Sarri in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN

Lazio, tra poco Sarri in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN
Oggi alle 20:08Le Interviste
di Antonio Noto

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Al termine del match contro il Napoli, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.