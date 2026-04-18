Live Politano in conferenza: "Partita orribile! Chiediamo scusa. Crollo emotivo? Non ci sentiamo già in Champions"

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L'esterno del Napoli Matteo Politano è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida persa 2-0 contro la Lazio al Maradona.

Al termine del match perso 2-0 al Maradona contro la Lazio, l'esterno del Napoli Matteo Politano è intervenuto in conferenza stampa: "A Parma abbiamo inciampato e questo ha influito sul nostro percorso. Oggi chiediamo scusa per una partita orribile sotto tutti i punti di vista. Domani ci riposiamo e da lunedì inizieremo ad analizzare la partita".

C'è stato un crollo emotivo dopo le vittorie dell'Inter e il sentirsi già in Champions? "No, già in Champions ancora non ci siamo, ci sono ancora cinque partite, ancora da vincere le partite per arrivare in Champions. Sicuramente il fatto di aver pareggiato a Parma avrà un po' influito, però non dobbiamo abbatterci, perché comunque, come ho detto, dobbiamo arrivare in Champions. Poi l'Inter ha fatto un grandissimo campionato, quando ci sono queste annate bisogna fare i complimenti a loro, al loro mister, alla loro società, perché comunque hanno fatto un ottimo campionato e noi non siamo stati all'altezza di stargli dietro. Quindi adesso ci dobbiamo concentrare per andare in Champions e affrontare queste cinque partite al massimo."

A cosa è dovuto il problema di tirare in porta?

"Quando fai queste partite sotto tono e comunque trovi una squadra come la Lazio, che chiude gli spazi, e tu non sei nella giornata migliore, diventa difficile creare occasioni. Se sei prevedibile, o comunque non hai la gamba anche per ripartire, per affrontare gli uno contro uno, nel calcio di adesso si fa fatica."

Oggi c'è più un problema di gambe, di essere arrivati quasi stremati a questa parte di stagione, oppure più di testa, forse di motivazioni che sono andate un po' a svanire?

"Le motivazioni non devono mai mancare, perché come ho detto prima ancora in Champions non ci siamo, quindi è naturale che le nostre motivazioni devono essere sempre alte per affrontare questo tipo di partita. Oggi non c'eravamo, eravamo spenti fin dall'inizio, abbiamo subito, come a Parma, gol dopo pochi minuti. Oggi non siamo riusciti a reagire, è mancata gamba, nel calcio di adesso quando non c'è gamba si fa difficile contro tutti."