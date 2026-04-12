Live Beukema in conferenza: "Era difficile, lo sapevamo. Daremo tutto, il nostro obiettivo resta lo stesso"

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Al termine di Parma-Napoli, il difensore azzurro Sam Beukema è intervenuto in conferenza stampa al termine del match terminato 1-1 al Tardini.

17.33 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa vi sentite di dire ai tifosi per le ultime sei partite?

"Sì, volevamo vincere anche oggi dopo cinque vittorie. Purtroppo non siamo riusciti perché non abbiamo iniziato bene. Sapevamo che questa partita fuori casa a Parma sarebbe stata difficile, anche l'anno scorso non è stato facile. Il nostro obiettivo però rimane lo stesso: vogliamo andare in Champions e daremo tutto nelle ultime sei partite per raggiungerlo."

Che bilancio fai della tua stagione finora?

"Mi sento sempre pronto per aiutare la squadra e i miei compagni. Per me è stata una bella stagione dove ho imparato tanto, anche perché ho giocato molte partite in una posizione nuova per me, come braccetto. Questo mi ha aiutato a diventare un giocatore più completo. Sono molto contento di giocare a Napoli e voglio continuare così."

Dove avete sbagliato in occasione del gol e cosa potevate fare meglio?

"Non solo durante il gol, ma anche in altre due situazioni siamo andati insieme a saltare lasciando un uomo libero. Dobbiamo comunicare meglio in questi momenti, perché loro giocano spesso palla lunga e noi da dietro dobbiamo parlarci di più. All'inizio non lo abbiamo fatto, poi nel secondo tempo siamo migliorati. Loro non hanno creato molto nella ripresa, ma dobbiamo imparare da queste situazioni e farci trovare pronti dall’inizio."

Vi ha sorpreso l’assetto del Parma senza Pellegrino?

"Sapevamo che Pellegrino era squalificato e avevamo preparato bene la partita, conoscendo le possibili alternative. Solo all'inizio non siamo stati abbastanza concentrati su questa situazione e loro sono passati in vantaggio. Poi si sono abbassati molto con dieci uomini ed è diventato difficile fare più gol. La reazione è stata positiva, ma potevamo e dovevamo fare meglio."

17.37 - Termina la conferenza stampa.