Foto Le pagelle del Pampa: stavolta l'ha cambiata coi cambi, 7 a Conte!

Ai microfoni di Tele A l'ex azzurro Roberto "Pampa" Sosa, ha stilato le pagelle agli azzurri per la vittoria contro il Venezia: "7 a Conte che l’ha cambiata anche con le sostituzioni. Settimana scorsa gli misi un voto negativo per i cambi tardivi mentre oggi mi è piaciuto. Non mi è piaciuto solo Anguissa, poi è stato lui ad uscire per il cambio sistema. Bene anche i terzini, Politano è entrato bene nel ruolo che dovrebbe fare, quello di attaccante”.