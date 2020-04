Lecce, Liverani: "Mancosu, che gol col Napoli! Quello il suo coronamento..."

"Il calcio ti permette di vivere, ricominciare e ripartire". Parole di Fabio Liverani. Il tecnico del Lecce, nel corso di una diretta Instagram in cui ha risposto alle domande dei tifosi ha ricordato il suo ritorno all'Olimpico di Roma: "E' stato emozionante. Non mi aspettavo l’accoglienza anche dei tifosi della Lazio che mi hanno tributato un saluto. Quando torni in una piazza e ricevi queste dimostrazioni di affetto per me è importante, sono contento di tornare nei posti del mio passato".

Il mister della formazione salentina ha poi raccontato il gol di Mancosu a Napoli, match vinto 3-2 dai suoi uomini: "Dissi che aveva fatto un gol impensabile. In panchina pensavamo che non avrebbe tirato a me sembrava un po’ lontano e invece ha tirato è ha fatto il suo gol più bello. Quello forse è stato il coronamento di Mancosu in Serie A".