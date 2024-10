Lega Serie A, Casini a Dazn: "Milan-Napoli in chiaro passaggio estremamente importante"

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Milan-Napoli.

Sulla partita in chiaro: "Un passaggio estremamente importante, perché è la prima volta per la DAZN ma è la prima volta dal 1996. Era molto tempo che non veniva data questa possibilità ai tifosi di accedere in chiaro a una partita di campionato".

Sul 4-4 di Inter-Juventus: "Un evento sportivo eccezionale, era tempo che non vedevamo partite così. Uno spot per il calcio italiano".