Lerda: "Il Napoli ha autostima, gioco e calciatori forti. Può andare molto avanti in Champions"

Nel corso del Tmw News è intervenuto Franco Lerda , allenatore ed ex del Torino e del Napoli: " Il Toro sta facendo un buon campionato come è confermato anche dalla vittoria con il Lecce su un campo difficile. Ora è in una posizione che rispecchia meglio il valore del Toro. Per l'Europa dipende poi non solo da quel che succederà in campo ma anche nei tribunali, vista la questione della Juventus e la penalizzazione, se verrà tolta o meno ".

Sanabria intanto è sempre più determinante...

"E' un talento straordinario, in fase di maturazione. Si sta completando, ha trovato l'habitat giusto e il campo ne è testimone".

Al mercato estivo sono stati fatti acquisti funzionali. Le polemiche però non sono mancate...

"La presidenza Cairo vive sempre un rapporto particolare con la piazza che è molto esigente, conosce il calcio e sa di calcio. Non è semplice ma sono stati fatti passi avanti".

Da ex partenopeo invece che dice su questa stagione del Napoli?

"Con un vantaggio così ampio si aspetta solo la matematica. A Napoli non possono ancora stappare la bottiglia ma manca ormai poco. Spalletti ha fatto un gran lavoro. Avere un tecnico che lavora per più anni con la stessa squadra significa poter attuare una programmazione e avere idee chiare da parte del club per far calcio. Se ha un pizzico di fortuna, il Napoli può andare molto avanti anche in Champions, ha autostima, qualità nel gioco, i calciatori forti. Kvara? Brava la società a scovare un talento eccezionale che ha una forza incredibile e un'umiltà straordinaria, basta vedere gli atteggiamenti che ha in campo. Ha qualità fantastiche ma lavora molto anche quando hanno la palla gli avversari".